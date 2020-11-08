بايدن في خطاب النصر يشكر الامريكيين على ثقتهم به ويتعهد بتوحيد الامة

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر الديمقراطي جو بايدن مساء السبت بالتوقيت المحلي (فجر اليوم الأحد بتوقيت العراق) الناخبين الأميركيّين على منحه “فوزاً راسخاً” في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترمب، متعهّداً السعي لرأب الصدع في البلاد … Readmore

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