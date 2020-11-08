السفير الفلسطيني لـ”المعلومة”: مسلسل عزل القضية الفلسطينية انتهى برحيل ترامب

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اكد السفير الفلسطيني لدى بغداد احمد عقل ، الأحد، أن زوال الرئيس الامريكي دونالد ترامب هو زوال لكل سياساته المعادية للإنسانية بما فيها صفقة القرن.وقال عقل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإدارة الأمريكية الجديدة مستعدة لاعادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينين”، مبينا أن “المساعدات للسلطة والشعب الفلسطيني والاعتراف بحل الدولتين ورفض الضم والاستيطان كلها اعمال سيقوم بها بايدن”.وأضاف أن “هذا لا يعني ان الاداره الجديدة لن تبقى بتحالف مع إسرائيل”، مرجحا في ذات الوقت أن “تعود إدارة بايدن للاتفاق النووي مع ايران”.ولفت السفير الفلسطيني إلى أن “مسلسل التطبيع مع الدول العربية الهادف إلى عزل القضية الفلسطينية انتهى برحيل ترامب”.



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