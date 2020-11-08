موظفو كربلاء يعلنون الاضراب احتجاجا على تأخر صرف الرواتب

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..تظاهر العشرات من الموظفين في محافظة كربلاء المقدسة، الاحد، معلنين اضرابا عن الدوام احتجاجا على تأخير صرف الرواتب للشهر الثاني على التوالي.وقال مراسل /المعلومة/، ان موظفي الدوائر في كربلاء تظاهروا كل امام دائرته احتجاجا على تأخير صرف الرواتب للشهر الثاني على التوالي دون طرح حلول تؤكد ان عزم الحكومة عدم تكرار هذا الموضوع او ايلاء اهتمام لشريحة الموظفين الذين يعدون من اصحاب الدخل المحدود وتأخير الراتب يسبب مشاكل اجتماعية ومعيشية لهم.واضاف ان موظفي مديرية البلدية كانوا ابرز المتظاهرين امام مبنى مديريتهم، مضربين عن الدوام، حتى الحصول على وعود بصرف رواتب شهر تشرين الماضي، وعدم تكرر الحالة في الاشهر المقبلة.



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