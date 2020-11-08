تسلسل زمني لسير الآلية القانونية لتسلم بايدن مهامه رسميا

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت شبكة "سي ان ان " الأميركية، الأحد، التسلسل الزمني لسير الآلية القانونية لتسلم الرئيس الأميركي المنتخب مهامه رسميا.

وذكرت الشبكة في تقرير لها نشر اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، ان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وصل إلى الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي التي تؤهله ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى ان التسلسل الزمني للآلية القانونية لما سيحصل من الآن حتى يوم التنصيب يتضمن ما يلي:

23- 24 تشرين الثاني : الأصوات الواردة عبر البريد يجب أن تختم.

10 تشرين الثاني- 11 كانون الأول: تصادق الولايات على نتائج الانتخابات.

8 كانون الأول: وفقا لقانون الانتخاب فإنه وحتى هذا اليوم يجب على الولايات أن تكون قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

14 كانون الأول: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

23 كانون الأول: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.

3 كانون الثاني: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.

6 كانون الثاني: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وتعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

20 كانون الثاني: يؤدي الرئيس الأميركي القسم في يوم التنصيب.

ر.إ

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