دايوو الكورية تطالب بإعادة مفاوضات انشاء ميناء الفاو

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة النقل، الاحد، أن شركة "دايوو" الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد بشأن كلفة مشروع ميناء الفاو ومدة إنشائه بعد إلغاء العمل في الأيام الماضية .

وقال مدير إعلام الوزارة فالح هادي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (8 تشرين الثاني 2020) إن "شركة (دايوو) الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد حيث كان هناك اتفاق مبدئي مع الشركة المنفذة للميناء قبل وفاة مدير المشروع، ويتضمن تنفيذ المشروع على سعر ومدة معينين، ولكن بعد وفاة مدير المشروع جاء وفد من الشركة برئاسة معاون المدير فيها وطلب مبالغ جديدة على العقد وزيادة مدة تنفيذه".

وأشار إلى أن "الوزير رفض أي تغيير في العقد، ورفض هذه المطالب، وكانت هناك نية للتوجه إلى شركات صينية أخرى بعد إلغاء العمل مع الشركة الكورية، إلا أن شركة (دايوو) عملت على التفاوض مرة أخرى من أجل إتمام توقيع العقد"، لافتا إلى أنه "كان من المقرر توقيع العقد خلال هذه الأيام، ولكن سيجري تأخيره لفترة بسبب المفاوضات الجديدة، وبعد ذلك يتم توقيع العقد، وستحسم نتائج هذه المفاوضات في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني عن عزم لجنته استضافة وزير النقل ومدير عام شركة الموانئ العراقية ومدير مشروع ميناء الفاو في القاعة الدستورية، لمعرفة ما أثير إعلاميا من تفاصيل تتعلق بإجراءات وزارة النقل بشأن التفاوض مع شركة "دايوو" المنفذة لمشروع ميناء الفاو .

وبين السهلاني، أن "قرار الاستضافة هو لأجل معرفة خطوات وزارة النقل وشركة الموانئ العراقية وإجراءاتهما المتبعة في إكمال المرحلة الأولى من الميناء، ومعرفة مجريات التفاوض مع شركة (دايوو) المنفذة للمشروع، وأسباب التلكؤ، والعقبات التي تواجه العمل”، داعيا أعضاء مجلس النواب ممن يرغب بالحضور لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم التي تثري هذا اللقاء بالمعلومات المطلوبة .

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