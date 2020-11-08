مسؤولون في العراق وإقليم كردستان يهنئون الرئيس المنتخب جو بايدن داعين الى تعزيز العلاقات بين البلدين

2020/11/08 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم عدد من المسؤولين في العراق وإقليم كوردستان بالتهنئة للرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، داعين إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة على تويتر: “أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، وهو صديق … Readmore

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