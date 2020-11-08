مصرف النهرين الاسلامي يعلن اطلاق تمويل مرابحة المقاولة لتشييد الوحدات السكنية

2020/11/08 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف النهرين الإسلامي، الاحد، عن اطلاق تمويل مرابحة المقاولة بمبلغ 50 و 100 مليون دينار، الخاص بإضافة بناء او تشييد وحدة سكنية.وذكر بيان للمصرف: أن “ضوابط المرابحة تتضمن ان يكون الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار لاضافة بناء، … Readmore

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