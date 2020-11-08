2020/11/08 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الحالة الجوية لهذا اليوم الأحد الموافق 8-11-2020 والايام التي تليه.كما اعلنت “تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال ال 24 ساعة الماضية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم الأحد والايام التي تليه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم الأحد والايام التي تليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).