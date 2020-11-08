“دايو” الكورية تطلب إعادة التفاوض بشأن ميناء الفاو

2020/11/08 | 10:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل، الاحد، أن شركة “دايو” الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد بشأن كلفة مشروع ميناء الفاو ومدة إنشائه بعد إلغاء العمل في الأيام الماضية .وقال مدير إعلام وزارة النقل فالح هادي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركة (دايو) الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد حيث كان هناك اتفاق مبدئي مع الشركة المنفذة للميناء قبل موت مدير المشروع، ويتضمن تنفيذ المشروع على سعر ومدة معينين، ولكن بعد موت مدير المشروع جاء وفد من الشركة برئاسة معاون المدير فيها وطلب مبالغ جديدة على العقد وزيادة مدة تنفيذه”.وأضاف هادي، أن “الوزير رفض أي تغيير في العقد، ورفض هذه المطالب، وكانت هناك نية للتوجه إلى شركات صينية أخرى بعد إلغاء العمل مع الشركة الكورية، إلا أن شركة (دايو) عملت على التفاوض مرة أخرى من أجل إتمام توقيع العقد”.ولفت إلى أنه “كان من المقرر توقيع العقد خلال هذه الأيام، ولكن سيجري تأخيره لفترة بسبب المفاوضات الجديدة، وبعد ذلك يتم توقيع العقد، وستحسم نتائج هذه المفاوضات في الأيام المقبلة”.



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