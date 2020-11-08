القبض على 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في ذي قار

2020/11/08 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على اربعة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في ذي قار.وذكرت الوكالة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة ذي قار ، القى القبض على 4 متهمين ، وضبط بحوزتهم 2800 قرص مخدر وكمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي في المحافظة".واضاف انه:" تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين"./انتهى3

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