التجارة تتفاوض مع شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك

2020/11/08 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة عن اجراء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن مفاوضات مع شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك/ GMC و ACDLCO / الامريكية بغية توقيع اتفاق ابتدائي لتسويق هذه المنتجات .وقال مدير عام الشركة رئيس مجلس الادارة باسم نعيم العگيلي بحسب بيان لوزارة التجارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان الاتفاق سيسهم في زيادة مبيعات الشركة من السيارات وبالتالي سيؤدي الى زيادة المردودات المالية والربحية مما يعزز مكانتها في السوق العراقية فضلا عن التواصل مع الزبائن ".واضاف :" ان الاتفاق ، الذي سيتم الاعلان عنه حال اتمامه ، سوف يحمل في طياته مشروعا كبيرا للبيع بالتقسيط لسيارات الشوفرليت المعروفة عالميا وباسعار تنافسية واقساط مريحة "./انتهى2

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