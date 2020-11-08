2020/11/08 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عملية عسكرية وامنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية.وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير الشمري في بيان :" ان العملية تستمر لعدة ايام بمشاركة قطعات الجيش العراقي المتمثلة بـ(الفرقة التاسعة وآمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها ولواء من الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الارهاب ، باسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي"./ انتهى3

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