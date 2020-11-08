متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة- بغداد القديم احتجاجا على سوء الخدمات

2020/11/08 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اقدم متظاهرون غاضبون في محافظة ديالى، الاحد، على قطع طريق رئيسي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات.وقال منصور الشمري احد المتظاهرين في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اهالي ناحية بني سعد قطعوا طريق بعقوبة- بغداد القديم عقب انطلاق تظاهرة سلمية احتجاجا على تردي الخدمات الاساسية”.واضاف الشمري،ان “الاهالي تلقوا العديد من الوعود بالاستجابة لمطاليبهم المشروعة في الاشهر الماضية لكن دون جدوى لافتا الى ان التظاهرة تاتي من اجل بيان حجم المعاناة الانسانية خاصة ونحن على اعتاب فصل الشتاء وستكون المعاناة اكبر داعيا حكومة ديالى المحلية للاستجابة لمطاليبهم المشروعة”.وتعاني مناطق واسعة في محافظة ديالى من تردي ملف الخدمات الاساسية الذي دفع الى بروز التظاهرات السلمية.



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