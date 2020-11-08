الكاظمي يوجه رسالة إلى جو بايدن وكامالا هاريس

2020/11/08 | 10:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقدم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وقال الكاظمي عبر تويتر، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، "أتقدم بالتهاني إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف، "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، رسالة مشابهة، حيث وصف في تغريدة، الرئيس الأمريكي المنتخب بـ"الصديق والشريك الموثوق".

وقال صالح، نتطلع إلى العمل معًا من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبينا المشتركة، وتعزيز أفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

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