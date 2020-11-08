القوة الجوية وطيران التحالف ينفذان سلسلة ضربات في جبال مكحول وخانوكة

2020/11/08 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي ينفذان، سلسلة ضربات جوية على اهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً .

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