متى يتم الإعلان

2020/11/08 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بالرغم من التهاني التي انهالت على المرشح الديمقراطي جو بايدن باعتباره الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الإعلان رسميا عن وصول نائب الرئيس السابق للبيت الأبيض لم يحدث بعد.

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