خبير اقتصادي: الحكومة تمتلك الأموال لاطلاق رواتب الشهر الماضي

2020/11/08 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي، أن قانون الاقتراض الأول يغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي.

وقال قصي، إن رواتب تشرين الأول الماضي، مستعدة الحكومة دفعها، لان السيولة موجودة عند وزارة المالية.





وأضاف أن الارتباك الحالي، سبب تقليل الانفاق من قبل المواطنين، مما أدى إلى تراجع الانكماش في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تعمل على تجنب العراق منطقة الانكماش وتقوم بضخ الأموال عبر القروض.





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