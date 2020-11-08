خلاطي: البرلمان سيلزم الحكومة بتقديم ورقة إصلاحية لعام 2021

2020/11/08 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال النائب حسن خلاطي، إن البرلمان سيلزم الحكومة بتقديم ورقة إصلاحية خلال العام 2021 لإصلاح الاقتصاد.

وأضاف أن المبلغ المطلوب من الحكومة العراقية كبير جدا، ويبلغ 41 تريليون دينار، ومن الصعب تمرير هذا المبلغ.





وأكد أن البرلمان سيدعم الحكومة بتوفير الرواتب.





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