صارحنا وأرِحنا

2020/11/08 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

بعد اقتراب بايدن من البيت الابيض، سيظن

من اتى (مُرغماً) بالكاظمي رئيساً

للوزراء، ان الوقت قد حان لاقالته بعد

انتهاء حقبة ترمب وتصورهُ ان تظاهرات

تشرين قد انتهت بسبب انسحاب ال

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