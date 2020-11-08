مشروع عراقي هو ثالث أضخم مشروع في المنطقة وشمال افريقيا سيحتاج لـ4 سنوات لإنجاز توقيعين قبل انطلاقه!

2020/11/08 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقيتات جديدة كشفت عنها وزارة النفط حول تنفيذ مشروع “النبراس” ثالث أضخم مشاريع المنطقة وشمال افريقيا، لصناعة مادة البولي اثيلين، حيث سيحتاج العراق لـ4 سنوات لإنجاز توقيعين للبدء بالمشروع.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في حوار إن “هناك مساعٍ حثيثة لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية لمشروع (النبراس- بتروكمياويات البصرة)، الذي سيوفر فرص عمل كبيرة، ليجري بعدها توقيع القرار النهائي بالاستثمار في الربع الثاني من سنة 2023″.

وأضاف عبد الجبار، أن “المشروع سيبدأ باستقطاب فرص العمل لكونه من المشاريع العملاقة، وهو يحتاج الى وقت ودراسة قبل البدء بالاستثمار فيه”.

ويعد مشروع “النبراس” من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، ويجري الاستعداد لتنفيذه بالتعاون بين وزارتي النفط والصناعة من جهة وشركة “شل” العالمية من جهة أخرى، بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً من مادة “البولي أيثيلين”، ويتوقع أن يوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل، فيما ستبلغ كلفة المشروع ثمانية مليارات دولار.

ويعد المشروع ثالث اضخم مشروع في المنطقة وشمال افريقيا، وستكون اسهم وزارة النفط في المشروع 25%، ووزارة الصناعة 25%، وشركة شل العالمية 49%.

وأشار وزير النفط الى أن “الوزارة أبدت استعدادها لتغطية احتياجات المشروع من الغاز المغذي (غاز الايثان) وعلى امتداد سنوات التشغيل ، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية”.

ويعد مشروع النبراس من مشاريع انتاج مادة البولي اثيلين بكمية تبلغ مليون 800 ألف طن سنويًا، فيما يبلغ سعر الطن الواحد عالميًا أكثر من ألف و300 دولار، مايعني أنه في حال تم الشروع بالعمل فيه سيدخل أكثر من 2 مليار دولار سنويًا، نصفها تذهب إلى شركة شل التي ستشارك بالمشروع، فضلًا عن توفير 30 ألف فرصة عمل.

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