2020/11/08 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن إنطلاق عملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح هذا اليوم، قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الأرهاب وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية".

وأضاف البيان أن "العملية تستمر لعدة أيام وسنوافيكم بالتفاصيل مِن خلال خلية الأعلام الأمني لاحقا".

PUKmedia اعلام قيادة العمليات المشتركة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عملية عسكرية واسعة في جبال مكحول وخانوكة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عملية عسكرية واسعة في جبال مكحول وخانوكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).