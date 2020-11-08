المالية النيابية تناقش بنود مشروع قانون تمويل العجز المالي

2020/11/08 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستناقش خلال الاجتماع ومواد مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة.

واضاف: ان اللجنة المالية ستناقش جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل النواب خلال جلسة الامس والتي جرت فيها القراءة الثانية مشروع قانون تمويل العجز المالي.

ورجح النائب جمال كوجر، التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال الاسبوع الحالي بعد تعديل بعض الفقرات.

PUKmedia خاص ‌

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