اعتقال 4 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في ذي قار

2020/11/08 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار، اعتقال 4 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.



وذكرت الشعبة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 تشرين الثاني 2020)، أن قوة "تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، ضبط بحوزتهم 2802 قرص مخدر نوع كبتي أثناء عملية التعبئة بالاكياس وما يقارب 2 ملغم كرستال، و 3 قوارير لتعاطي المخدرات".

واكد البيان، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم أصوليا وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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