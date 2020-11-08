2020/11/08 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط زحمة الأخبار المتعلقة بالانتخابات الأميركية وإعلان فوز الرئيس الأميركي السادس والأربعين، جو بايدن، أمس السبت، ضاعت أخبار الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.الأمر المثير أن الأرقام المتعلقة بإصابات فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في الولايات المتحدة تقترب من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يلامس حاجز الـ50 مليون اصابة عالمياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يلامس حاجز الـ50 مليون اصابة عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).