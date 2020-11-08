لماذا مسار مرض كوفيد-19 أشد وأصعب لدى الرجال؟

2020/11/08 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} قال فلاديمير بوليبو، المختص في أمراض المناعة والحساسية، إنه يصعب على الرجال تحمل مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسبب تأثير الهرمونات الجنسية على عمل الجهاز المناعي.

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