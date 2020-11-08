2020/11/08 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بينت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الـزلـزالـي عـن ان المـوسـم الـحـالـي سيكون مشابها للموسم السابق من حيث كميات الأمـطـار الـهـاطـلـة خـصـوصـا فـي المـنـاطـق الـشـمـالـيـة والـشـرقـيـة، بـيـنـمـا رفـعـت عـدد محطاتها الإرصادية الى 47 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع كميات أمطار هذا الموسم وتحذر من "كوارث") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع كميات أمطار هذا الموسم وتحذر من "كوارث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).