اعتقال ثلاثة ارهابيين من مسؤولي قاطع الجزيرة غربي نينوى

2020/11/08 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اعتقال ثلاثة ارهابيين من مسؤولي قاطع الجزيرة غربي محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني، تمكنت من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على ثلاثة عناصر إرهابية احدهم مسؤول مفارز الاغتيالات في منطقة تلعفر التابع لديوان الجند والاخر مسؤول ديوان عقارات عصابات داعش في منطقة سنجار والثالث مسؤول كفالات منطقة البعاج ومشترك بالاستيلاء على مخازن اسلحة القوة الماسكة والعجلات العسكرية إبان سيطرتهم على المحافظة”.

واضاف ان “جميعهم يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة لولاية العراق؛ اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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