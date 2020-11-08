سلسلة ضربات جوية في جبال مكحول وخانوكة

2020/11/08 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الامني، الأحد، عن قيام طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية في جبال مكحول وخانوكة.

وذكرت الخلية في بيان ان “طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي نفذا سلسلة ضربات جوية على اهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من، اليوم الاحد، انطلاق عملية عسكرية لتطهير جبال مكحول شمالي صلاح الدين.

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