جوازات سفر إلكترونية للتطعيمات في روسيا - مشعل يسار

2020/11/08 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار دعا نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة!!! ليونيد أوغول إلى فرض جوازات سفر التطعيم الإلكترونية في الاتحاد الروسي (https://www.interfax.ru/russia/732088?utm_source=top)ووفقا له ، لن تساعد جوازات السفر هذه فقط في الحصول على معلومات سريعة حول الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، ولكن سيكون من الممكن بفضلها"تذكير المواطنين بأن الوقت قد حان لتلقّي هذا التطعيم أو ذاك".وقال أوغول: "بالإضافة إلى ذل ......





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