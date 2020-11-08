اصابة مدني بانفجار 'جسم غريب' شمال شرق بغداد

2020/11/08 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بان مدنيا اصيب بجروح جراء انفجار جسم غريب شمال شرق بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جسما غريبا انفجر بالقرب من منزل ضمن حي التجار في منطقة الشعب ما اسفر عن اصابة مدني بجروح متفرقة".



واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الانفجار".

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