المالية النيابية: عمل وزارة المالية مربك جدا

2020/11/08 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبد الله، إن هناك ارباك واضح في عمل وزارة المالية، موضحا أن اللجنة المالية النيابية تهمها دفع رواتب الموظفين.

وأكد أن هناك سيولة تحت يد الحكومة وبامكانها دفع رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام.





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