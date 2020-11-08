2020/11/08 | 11:19 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 8 نوفمبر 2020 | 10:49 صباحاً | عدد القراءات : 28

بارزاني مهنئاً بايدن: أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا والعلاقات الثنائية

هنأ رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الرئيس الأميريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية، داعياً إلى العمل معاً لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأميركية أمس السبت، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بعدما انتزع ولايات حاسمة عدة من خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر: "تهانيَّ القلبية" للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: "أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا والعلاقات الثنائية".

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاماً) التي ستكون كذلك أول امرأة سمراء تتولى هذا المنصب.

ولم يعترف ترامب في الوقت الحاضر بهزيمته ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقض النتائج والادعاء بحصول عمليات تزوير ولكن مهما كان موقفه فإن الدستور ينص على انتقال السلطة في 20 كانون الثاني وقبل حلول هذا الموعد، يتحتم على الولايات تأكيد نتائجها، على أن يجتمع كبار الناخبين الـ538 في كانون الأول لتعيين الرئيس رسمياً.

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