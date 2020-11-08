2020/11/08 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة نينوى المحلية، الاحد، عن

تدشن 17 معملا بعد ان تمت اعادة اعمارها،

مؤكدة أن هذه المعامل ستساعد بشكل كبير

في توفير فرص العمل.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان

اطلعت عليه وكالة نون ، ان “ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تعلن تدشين 17 معملاً في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تعلن تدشين 17 معملاً في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).