2020/11/08 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت جماعة “الإخوان المسلمين”

المحظورة في مصر بيانا بخصوص فوز المرشح

الديمقراطي جو بايدن على الرئيس

الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات

الرئاسة الأمريكية.

وثمنت الجماعة في البيان الصادر عن

نائب مرشده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإخوان المسلمين في مصر يوجهون رسالة لـ جو بايدن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإخوان المسلمين في مصر يوجهون رسالة لـ جو بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).