خبير يوضح مدى قانونية اضراب الموظفين عن الدوام بسبب تأخر الرواتب

2020/11/08 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اوضح الخبير القانوني علي التميمي , الاحد , أن القوانين العراقية وبالأخص قانون العقوبات العراقي لم يصرح بمادة واضحة بمنع قيام الموظفين بالاضراب , مؤكدا ان الدستور العراقي وتحديدا في المادة 38 أجاز التظاهربشكل مطلق دون استثناء أي فئة من الشعب.وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حق التظاهر متاح لكل فئات الشعب بحسب المادة 38 من الدستور العراقي النافذ ” , مبينا ان ” الدستور لم يستثن فئة محدد من فئات الشعب العراقي والذيين يذهبون الى المادة 111 من قانون العقوبات لسنة 1969 مخطئيين لكون المادة لم تحدد باي من فقراتها فئة الموظفين ” .وأضاف ان “جميع دساتير العالم وبالأخص الدول الديمقراطية يعرفون التظاهر هو لتحقيق اهداف جماعية وهو حق مشروع”، مبينا أن “تظاهرات الموظفين تندرج بهذا الباب لكونهم يطالبون بحق شرعي وهي حصولهم على رواتبهم الشهرية”.وبدأ الالاف من الموظفين في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الأحد، اضرابا عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.



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