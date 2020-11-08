لقاءات ملتهبة في ثلاثة دوريات أوربية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2020/11/08 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الأحد (8 تشرين الثاني 2020) مجموعة ضخمة من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

وتسيطر قمة مانشستر سيتي وليفربول على أجواء مباريات اليوم حيث سيشهد ملعب "الإتحاد" لقاءً صعباً وخارج التوقعات تماما بين حامل اللقب للموسم الماضي والفائز به في الموسمين السابقين، في مواجهة جديدة بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

وفي إسبانيا يستقبل ريال مدريد، العملاق الملكي ومتصدر ترتيب الليغا، فريق فالنسيا المنهار هذا الموسم بعد بيع الكثير من نجومه في مطلع هذا الموسم في لقاء سهل على الورق بالنسبة للمدريديين.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة وست برومتش ألبيون وتوتنهام اليوم الساعة 15:00 على قناة بي إن سبورتس 2

مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون اليوم الساعة 17:00 على قناة بي إن سبورتس 2

مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم الساعة 19:00 على قناة بي إن سبورتس 1و2

مباراة أرسنال وأستون فيلا اليوم الساعة 22:15 على قناة بي إن سبورتس 2

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة خيتافي وفياريال اليوم الساعة 16:00 على قناة بي إن سبورتس 3

مباراة ريال سوسيداد وغرناطة اليوم الساعة 18:15 على قناة بي إن سبورتس 3

مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيش اليوم الساعة 20:30 على قناة بي إن سبورتس

مباراة بلد الوليد وأتليتيك بيلباو اليوم الساعة 20:30 على قناة بي إن سبورتس

مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الساعة 23:00 على قناة بي إن سبورتس 1و3

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة لاتسيو ويوفنتوس اليوم الساعة 14:30 على قناة بي إن سبورتس 4

مباراة أتالانتا وإنتر ميلان اليوم الساعة 17:00 على قناة بي إن سبورتس 4

مباراة جنوى وروما اليوم الساعة 17:00 على قناة بي إن سبورتس

مباراة تورينو وكروتوني اليوم الساعة 17:00

مباراة بولونيا ونابولي اليوم الساعة 20:00 على قناة بي إن سبورتس 4

مباراة ميلان وهيلاس فيرونا اليوم الساعة 22:45 على قناة بي إن سبورتس 4

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