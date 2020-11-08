مداخلة في الندوة القرمية التي نظمتها جمعية “مناضلون بلا حدود” حول موضوع: النضال الديمقراطي في المغرب - عبد الله الحريف

2020/11/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_الحريف 1.طبيعة المرحلة:تتحدد طبيعة المرحلة التي تجتازها بلادنا بالتناقض الذي يجب حله: التناقض ما بين الامبريالية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من البرجوازية التبعية وملاكي الأراضي الكبار والنظام المخزني من جهة، والطبقة العاملة وعموم الكادحين والبرجوازية الصغرى وجزء من البرجوازية المتوسطة من جهة ثانية.



وهو ما يتطلب بناء جبهة الطبقات الشعبية.إذن لا تحرر وطني حقيقي ولا ديمقراط ......





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