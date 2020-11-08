نجاة اللاعب الدولي السابق صاحب عباس من حادث انقلاب عجلته على طريق بغداد ـكربلاء

2020/11/08 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر مطلعة عن نجاة اللاعب

الدولي السابق وعضو الهيئة الإدارة

لنادي كربلاء صاحب عباس من حادث سير

على طريق بغداد

واوضحت المصادر لوكالة نون الخبرية ان

عضو إدارة نادي كربلاء (وليد ابو حسين )

واللا

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