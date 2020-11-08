الحشد الشعبي يعثر على مضافات وأنفاق لداعش في مكحول

2020/11/08 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن

العثور على عدد من مضافات وأنفاق لداعش

في جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت

وكالة نون نسخة منه، أن “قوات الحشد

الشعبي والقطعات ا

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