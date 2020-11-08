وفد سعودي يصل الى بغداد ويبدأ اجتماعات اللجنة التنسيقية بين البلدين

2020/11/08 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد وزاري سعودي، اليوم الأحد (08

تشرين الثاني 2020)، إلى العاصمة بغداد،

فيما بدأ اجتماعات اللجنة التنسيقية

العراقية السعودية.

ونقلت بغداد اليوم عن المصدر قوله إن

"وفداً وزارياً سعودياً، وصل قبل

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