بعد انتقاد الطيب للرسوم.. وزير الخارجية الفرنسي يلتقي شيخ الأزهر في القاهرة

2020/11/08 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مساء السبت الى القاهرة في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، بحسب مصدر دبلوماسي.

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