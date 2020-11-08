2020/11/08 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..طالب الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي إبراهيم سالم، زملائه بوضع شرط جزائي في عقودهم لضمان حقهم.

وقال سالم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدربين هم اضعف حلقة في الاندية العراقية، فهم عادة ما كيونون الضحية الاولى في حال تراجعت النتائج”.

واوضح أن “أي مدرب يجب ان يضع شرطاً جزائياً في عقده كي يضمن حقه، لان للاسف بعض المدربين يمضي على عقود لا تضمن حقه اطلاقاً”.

يذكر ان الدوري الممتاز شهد حتى الان اقالة مدربين وهم حازم صالح وسعد حافظ في نادي الديوانية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب يدعو زملائه لوضع شرط جزائي في عقودهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب يدعو زملائه لوضع شرط جزائي في عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).