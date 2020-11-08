العثور على نفقين وعبوات ناسفة في جبال مكحول

2020/11/08 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، العثور على نفقين و14 عبوة ناسفة في جبال مكحول.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وخلال العملية الامنية الواسعة التي انطلقت, صباح اليوم، لتطهير وتفتيش سلسلة جبال مكحول، تمكنتا من العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ ومدفع ما يسمى جهنم".

وأضافت أنه "تم العثور أيضاً على صاروخ وقواعد اسلحة نوع 14.5 و 12.7 و 23 ملم مع 3 ركائز احادية و 10 قنابر هاون مع ثلاث قاعدة هاون ووكر".

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