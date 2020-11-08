2020/11/08 | 11:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتصامات الكوادر الصحية في ذي قار

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

482 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نظم العشرات من الكوادر الصحية في ذي قار والمثنى، الأحد، إضرابا مفتوحا بسبب تأخر صرف الرواتب، كما شهدت بعض المحافظات اعتصامات للموظفين بسبب تأخر الرواتب

وتجمعت كوادر المراكز الصحية والمستشفيات صباح اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، أمام مبنى دائرة صحة ذي قار وأعلنوا، الاضراب المفتوح بسبب عدم صرف الرواتب لغاية الآن، حيث شمل الاعتصام الأقضية والنواحي ومنها المركز الصحي النموذجي ومركز قطاع الأهوار في قضاء الفهود.

كما نظم العشرات من المتظاهرين، اعتصاما امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة باقالة المحافظ ونائبه.

ونظم العشرات من منتسبي مصفى نفط ذي قار وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق الرواتب

وفي المثنى نظم العشرات من الكوادر الصحية اضرابا جزئيا عن العمل بسبب تاخر صرف الرواتب، حيث جاء الاضراب على خلفية دعوة عامة، للاضراب وهناك اجراءات تصعيدية في حال عدم صرف الرواتب.

ونظم موظفو خطوط الانابيب النفطية الجنوبية اعتصاما أيضا بسبب تأخر إطلاق الرواتب، فيما اعتصم موظفو محطة كهرباء الناصرية بسبب تأخر صرف رواتبهم.

كما نظم العشرات من منتسبي دائرة صحة ميسان تظاهرة لمطالبة وزارة المالية والجهات المعنية بدفع رواتبهم المتأخرة، وذلك أمام مدخل مستشفى الصدر التعليمي في ميسان، حيث هددوا بالإضراب عن العمل في حالة عدم تسلم رواتبهم، وطالب المتظاهرون ايضا بتحديد يوم ثابت من كل شهر لاستلام رواتبهم.

وطالب عدد من موظفي الدوائر الحكومية بمحافظة واسط الحكومة المركزية بإطلاق صرف رواتبهم بعد تأخرها للشهر الثاني على التوالي، حيث نظموا وقفة في شارع النسيج الرئيسي وسط مدينة الكوت، فيما اعتبر مواطنون متواجدون في موقع الوقفة أن تأخر صرف رواتب الموظفين يعتبر باب من أبواب الفساد في الدولة لان ذلك يفسح المجال للموظفين بتعاطي الرشاوي وتأخير انجاز المعاملات بحسب قولهم

ونظم موظفون في الرميلة وهيئة تشغيل حقل الزبير النفطي والبرجسية بمحافظة البصرة وقفات احتجاجية ضد تأخر صرف الرواتب أيضا.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تأخر صرف الرواتب.. اعتصامات للموظفين وإضرابات للكوادر الصحية في عدد من المحافظات (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تأخر صرف الرواتب.. اعتصامات للموظفين وإضرابات للكوادر الصحية في عدد من المحافظات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).