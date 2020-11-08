الكعبي يترأس اجتماعاً للجنة الخدمات النيابية لبحث تفاصيل ملف ميناء الفاو

2020/11/08 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، اجتماعا مهما للجنة الخدمات النيابية لبحث مشروع ميناء الفاو.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن ” النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً مهما للجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث تفاصيل ملف ميناء الفاو الكبير”.وكانت لجنة الخدمات النيابية كشفت، اليوم الاحد، عن وجود ما وصفته بـ”مناورة” بشأن استبدال شركة “دايو” الكورية المنفذة لميناء الفاو، فيما أكدت استضافة مرتقبة لوزير النقل ناصر بندر الشبلي للوقوف على ذلك.



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