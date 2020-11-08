تعليم كردستان تؤكد صعوبة المباشرة بالعام الدراسي الحالي لهذا السبب

2020/11/08 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان عباس أكرم، الأحد، صعوبة المباشرة بدوام الجامعات والمعاهد في الإقليم.وقال أكرم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة التعليم تستطيع السيطرة على الطلبة أثناء الدوام الرسمي في الجامعات وتحافظ على التباعد الاجتماعي وتجبر الطلبة على الالتزام بالإجراءات الوقائية”.وأضاف أن”الخشية هو في عدم السيطرة على […]

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