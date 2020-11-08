صالح مهنئا بايدن: عرفناك صديقا وشريكا موثوقا به في عملية بناء العراق الجديد

2020/11/08 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول تهنئة عراقية على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية قدم رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة على حسابه بتويتر، تهنئته للرئيس المنتخب جو بايدن، واصفا إياه بالصديق والشريك الموثوق به خلال عملية بناء العراق الجديد.وأعرب رئيس الجمهورية، عن تطلعه للعمل مع بايدن من أجل تحقيق أهداف ومصالح الشعبين العراقي والأميركي المشتركة، وتعزيز افاق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

اتقدم بالتهنئة الى الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي عرفناه صديقا و شريكا موثوقا به خلال عملية بناء العراق الجديد.نتطلع الى العمل معا من اجل تحقيق اهداف ومصالح شعبينا المشتركة، وتعزيز افاق السلام و الاستقرار في الشرق الاوسط.

— Barham Salih (@BarhamSalih) November 7, 2020

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