مشعان الجبوري يحتفل بفوز بايدن.. ويدعوه إلى تنفيذ ’خطة تقسيم العراق’!

2020/11/08 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ القيادي في الجبهة العراقية مشعان الجبوري، الأحد، مرشح الديمقراطي جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الأميركية، فيما دعا إلى تنفيذ ’خطة تقسيم العراق’.



وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، (8 تشرين الثاني 2020)، "نبارك للشعب الأميركي خياره، وللرئيس الفائز بايدن انتصاره، ولكل الفرحين بهذا الفوز ونحن منهم".

وأضاف، "ونتطلع نحن أبناء المناطق المدمرة أن ينفذ خطته حول العراق والتي عارضناها سابقا ونساندها حاليا بعد الذي فعلته بنا الميليشيات الولائية الوافدة والتي تتصرف كقوة احتلال غاشم وغزاة منتصرين".

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، أن الشعب الأميركي قال كلمته وأنه سيتعاون مع الجميع من أجل أميركا.

وتعهد بايدن في خطاب النصر في الانتخابات الأميركية والذي تابعه "ناس"، (8 تشرين الثاني 2020)، بأن "سيكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع".

وأضاف أنه "يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب" مشيرا إلى أن "جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا".

وحول أزمة كورونا أكد بايدن أنه "سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19 مضيفا، "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية."

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأميركي المنتخب كامالا هاريس في خطاب النصر أنهم "منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة".

وأضافت هاريس في كلمتها: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة."

وأهدت هاريس فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدة لكل الأميركيين: "أيا كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعا.؟

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