النزاهة تكشف نسبة إفصاح أعضاء مجلس النواب والوزراء عن ذممهم المالية

2020/11/08 | 12:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة، مؤكدة ارتفاع نسبة المُفصحين مقارنة بالأعوام المنصرمة إلى نسب غير مسبوقة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب من (92%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (96,6 %)، بعد إفصاح (15) نائباً عن ذممهم المالية”.ونوَّهت بـ”ارتفاع نسبة استجابة الوزراء المفصحين عن ذممهم المالية من (81.8%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (95,4%) بعد إفصاح كلٍّ من وزيري الصحة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية (وزير المالية)، مُبيِّنةً أن جهود الهيئة أثمرت عن ارتفاع ملحوظ وغير مسبوقٍ في نسبة استجابة المكلفين مقارنةً بالأعوام السابقة”.وكانت الهيئة قد أعلنت عن إفصاح رئيسي مجلس النوَّاب (محمد الحلبوسي) ، ومجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) عن ذمتيهما الماليَّة، فيما أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.



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