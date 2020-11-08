الكعبي : ميناء الفاو استحقاق للشعب العراقي ونسعى ان يكون بمستوى الموانئ العالمية

2020/11/08 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الاحد ، اجتماعآ مهمــآ للجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث تفاصيل ملف ميناء ” الفاو ” الكبير بحضور وزير النقل

قال الكعبي ان” ميناء الفاو استحقاق للشعب العراقي والاجيال القادمة ونسعى لان يكون بمستوى الموانئ العالمية”.

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